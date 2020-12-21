Около тысячи новых заданий появилось в библиотеке МЭШ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около тысячи новых онлайн-тренажеров появилось в сервисе «Самодиагностика» проекта «Московская электронная школа» (МЭШ). Из них более 110 заданий по всеобщей истории, 97 — по русскому языку, 88 — по алгебре, а также свыше 70 по английскому языку и геометрии.

На данный момент пользователям доступно более четырех тысяч заданий для самодиагностики, в числе которых 30 — для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Результаты самодиагностики ребята могут узнать сразу же после выполнения заданий. Они будут доступны как детям, так и родителям.

Для того чтобы проверить свои знания, школьникам нужно зайти в раздел «Самодиагностика» в библиотеке МЭШ, выбрать необходимый предмет и класс. Кроме того, это можно сделать с помощью сервиса «Электронный дневник» на портале mos.ru.

В сервисе для пользователей представлены упражнения разных уровней сложности — от стартового до олимпиадного. Каждый учащийся с помощью заданий для самодиагностики может проверить, насколько он усвоил учебный материал за выбранный период и какие темы ему нужно повторить.

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