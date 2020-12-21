«Роптать не имеем права»: Ольга Прокофьева рассказала, как живет на пенсию из-за пандемии

Фото: Instagram-аккаунт Ольги Прокофьевой

Актриса Ольга Прокофьева лишилась работы из-за пандемии коронавируса. Сейчас весь ее доход составляют пенсия и пособие от Театра имени Маяковского.

До пандемии звезда сериала «Моя прекрасная няня» играла в театре и снималась в кино. Теперь она испытывает серьезные финансовые трудности, так как работать из-за ограничительных мер актрисе негде.

— У меня есть жалование в театре определенное. Оно бюджетное, но администрация находит средства. У меня есть пенсия московская, спасибо Собянину. Есть пенсия государственная в 20 тысяч рублей. Это, конечно, маленький минимум, но все равно роптать мы не имеем права, — рассказала о своих доходах 57-летняя звезда.

Прокофьева добавила, что привыкла трудом добывать заработок. Профессия актрисы не из легких, приходится много выступать, работать в непростых условиях, «надо где-то померзнуть, где-то выйти больным на сцену».

Рассчитывает Прокофьева только на собственные силы, больше надеяться не на кого.

— Сейчас все это потеряли. У кого ипотека, то им действительно тяжело. У меня нет ипотеки. Есть какой-то минимум: кое-какие съемки, рекламные симпатичные проекты. Но не то, что было, конечно. И нет покровителя, который бы меня содержал. Времена сложные, но жаловаться на всю страну не буду, — приводит Starhit слова Ольги.

О своей личной жизни актриса не распространяется. В 2004 году она развелась с Юрием Соколовым спустя 12 лет брака. Играть свадьбу второй раз актриса не планирует.

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