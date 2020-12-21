Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Гинцбург объяснил, почему удалось быстро создать вакцину «Спутник V»
Фото: youtube.com / RT Россия

Гинцбург объяснил, почему удалось быстро создать вакцину «Спутник V»

Виктория Федотова

Здоровье

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса была разработана быстро — от начала получения финансирования до регистрации прошло пять месяцев.

— Почему нам удалось это сделать в короткий срок? Основная причина состоит в том, что лет 25, а то и больше, мы разрабатывали технологическую платформу, на которой был сделан этот препарат. Берется аденовирус, хорошо известный, хорошо адаптированный к человеку. Из этого вируса вырезаются все гены, которые ответственны за размножение этого вируса. Вместо них вставляется любой другой ген, — пояснил Гинцбург.

Он отметил, что в случае этой вакцины был вставлен ген коронавируса. До этого вставляли гены различных вирусов.

— До этого у нас были отработаны концентрации препаратов, которые нужно вводить мышам, обезьянам, человеку. Мы знали дозировки, чтобы получить оптимальный иммунный ответ на фоне минимальных побочных эффектов, — сообщил ученый.

По его словам, векторная вакцина так названа, потому что она целенаправленно доставляет фрагмент нуклеиновой кислоты.

Видео опубликовано на YouTube RT Россия.

Читайте также: Гинцбург рассказал, когда пожилым можно будет привиться от COVID-19

вакцинаученыйразработка вакцины
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Все мнения
О проекте