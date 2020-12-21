Гинцбург объяснил, почему удалось быстро создать вакцину «Спутник V»

Фото: youtube.com / RT Россия

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса была разработана быстро — от начала получения финансирования до регистрации прошло пять месяцев.

— Почему нам удалось это сделать в короткий срок? Основная причина состоит в том, что лет 25, а то и больше, мы разрабатывали технологическую платформу, на которой был сделан этот препарат. Берется аденовирус, хорошо известный, хорошо адаптированный к человеку. Из этого вируса вырезаются все гены, которые ответственны за размножение этого вируса. Вместо них вставляется любой другой ген, — пояснил Гинцбург.

Он отметил, что в случае этой вакцины был вставлен ген коронавируса. До этого вставляли гены различных вирусов.

— До этого у нас были отработаны концентрации препаратов, которые нужно вводить мышам, обезьянам, человеку. Мы знали дозировки, чтобы получить оптимальный иммунный ответ на фоне минимальных побочных эффектов, — сообщил ученый.

По его словам, векторная вакцина так названа, потому что она целенаправленно доставляет фрагмент нуклеиновой кислоты.

Видео опубликовано на YouTube RT Россия.

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