Участок «ЦСКА» — «Деловой центр» БКЛ метро откроют досрочно 22 декабря

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро ЦСКА Карта всех событий

Во вторник, 22 декабря, откроется участок «ЦСКА» — «Деловой центр» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что изначально участок должны были открыть 23 декабря.

— Нам нужно было на время закрыть станции, чтобы подготовиться к открытию новых станций БКЛ — «Карамышевская» и «Мневники». Для проведения работ по их интеграции с действующей сетью метро временно приостановили пассажирское движение, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он также добавил, что после открытия новых станций ежедневная дорога для пассажиров станет на 40 минут короче. Так, на участках Таганско-Краснопресненской линии станет намного свободнее.

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