Москвичей предупредили о рассылке поддельных единых платежных документов

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Случаи рассылки поддельных единых платежных документов, которые приходят на электронную почту, зафиксировали в Москве. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

Уточнятся, что мошенники могут получить доступ к счету и снять деньги в любой момент, если потребитель введет реквизиты своей банковской карты. В ведомстве добавили, что долговые платежные документы будут приходить на электронную почту при условии, что пользователь самостоятельно подпишется на эту услугу в личном кабинете, передает агентство городских новостей «Москва».

— Если данная услуга действительно подключена, нужно внимательно изучить долговой документ, не стоит торопиться оплачивать выставленный счет. Убедиться в его подлинности можно, зайдя в личный кабинет на mos.ru, куда ежемесячно поступают платежки, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что в подлинном текущем документе всегда указаны ФИО и адрес плательщика, код плательщика, тарифы на все виды услуг, количество потребленного ресурса, начисления по виду услуги, льготы и перерасчеты, общая и жилая площадь квартиры, число зарегистрированных граждан и льготников, дата его создания и дата последней оплаты.

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