Гинцбург объяснил, в чем разница и сходство вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

Фото: youtube.com / RT Россия

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, в чем разница и сходство российской вакцины «Спутник V» и векторной вакцины AstraZeneca британско-шведского производства.

— Они внутри устроены очень похоже, если не идентично. А снаружи белок, который покрывает их нуклеиновую кислоту, по своим антигенным иммунологическим свойствам разный. И эту природой созданную возможность мы на 100 процентов использовали, — заявил ученый.

По его словам, в первой и второй вакцине внутреннее содержимое частиц абсолютно одинаковое, но оболочка разная, а значит, антигенная структура разная.

— Это дает возможность при повторной вакцинации увеличивать иммунный ответ только на нужный нам ген, не увеличивая иммунный ответ на оболочку. Организм меньше реагирует на аденовирус, больше на то содержание, которое нам нужно, — пояснил Гинцбург.

AstraZeneca в качестве доставщика вирусного гена использует аденовирус обезьяны.

Он отметил, что побочные последствия от прививки появляются у 15 процентов вакцинируемых. У них поднимается температура, которая может держаться двое суток. Остальные переносят вакцину без дискомфорта. Побочные эффекты переносятся на ногах.

Видео опубликовано на YouTube RT Россия.

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