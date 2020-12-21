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Астрологи рассказали, как день зимнего солнцестояния влияет на знаки зодиака
Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, как день зимнего солнцестояния влияет на знаки зодиака

Анастасия Волоснова

Общество

Понедельник, 21 декабря, — день зимнего солнцестояния. Астрологи рассказали, как этот день влияет на разные знаки зодиака.

Отличительными особенностями дня зимнего солнцестояния на Земле являются самая длинная ночь и самый короткий день. В астрологии 21 декабря Солнце совершает переход в знак Козерога. Такое положение считается лучшим моментом для рефлексии над прошлым, рассказал астролог редакции 5-tv.ru.

Овнам и Львам астрологи советуют быть более оптимистичными. Хороший настрой — это половина успеха.

Тельцам стоит обрести уверенность в себе. Открытость к социальным связям может принести в их жизнь новую любовь.

Ракам, Близнецам, Девам и Весам не стоит погружаться в негативные мысли. Трудности и потери в прошлом принесли этим знакам богатый опыт, который пригодится им в будущем. От будущего стоит ожидать спокойствия и налаженной жизни. После черной полосы всегда наступает белая.

Скорпионы получат ответ на волнующий их вопрос, а Стрельцы решат все споры с близкими людьми.

Рыбам стоит лишний раз промолчать. Полученную информацию лучше держать при себе и использовать для развития в будущем.

Козерогам нужно проявить большую серьезность в работе, а Водолеи, наоборот, могут расслабиться, их проблемы останутся в прошлом.

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