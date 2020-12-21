Четвертый флагманский центр «Мои документы» открылся на востоке Москвы

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Сергей Собянин открыл четвертый в Москве флагманский центр государственных услуг «Мои документы» в понедельник, 21 декабря.

МФЦ площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров появился в ТРЦ «Щелковский». Глава города выразил надежду, что офис будет пользоваться популярностью.

— Хочу поздравить вас с новосельем. Тут очень хорошая транспортная доступность, рядом с метро. Благоустройство выполнено очень хорошо, сам центр современный и красивый, — цитирует Сергея Собянина РИА Новости.

Он добавил, что в центре впервые появится услуга по оказанию содействия индивидуальным предпринимателям и много других новшеств.

Мэр столицы также поблагодарил сотрудников МФЦ за работу, отметив, что нагрузка не снижается, несмотря на пандемию коронавируса. С начала 2020 года центры посетили 17 миллионов человек.

Читайте также: Москвичи могут заменить просроченные водительские права в центрах госуслуг