Песков заявил об отсутствии угрозы жизни россиян в ЦАР

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Угрозы жизни россиян в Центральноафриканской Республике на данный момент нет, Россия внимательно отслеживает информацию об этом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 21 декабря.

Ранее власти ЦАР обвинили бывшего президента Франсуа Бозизе в попытке устроить госпереворот. Это заявление сделали после того, как три основные повстанческие группировки сообщили об объединении своих сил. Эти события разворачиваются в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.

— Безусловно, мы отслеживаем ситуацию, получаем информацию оттуда и анализируем. Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кому-то из россиян нет, — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что поступающие из ЦАР сведения являются поводом для серьезной обеспокоенности.

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