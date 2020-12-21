«Хочет справляться сама»: Ольга Прокофьева рассказала о болезни Анастасии Заворотнюк
Актриса Ольга Прокофьева рассказала о своей дружбе с Анастасией Заворотнюк. Они прекратили общение из-за болезни жены Петра Чернышова.
Звезды познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Их персонажи были антагонистками, а сами девушки быстро подружились. Хорошие отношения они сохранили по сей день.
Однако с болезнью Анастасия Заворотнюк стала все реже общаться с друзьями, а потом и вовсе сузила круг общения до близких родственников.
Прокофьева с пониманием отнеслась к желанию подруги.
— Семья четко дала понять, что хочет сама справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг, — рассказала Ольга Прокофьева в YouTube-шоу «Лучше правду!» с Суреном Каграмановым.
По мнению актрисы, сейчас Заворотнюк окружена теплом и заботой со стороны семьи. Рядом с актрисой любящий муж, дети и мама.
Прокофьева уверена, что актриса уже идет на поправку.
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