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«Хочет справляться сама»: Ольга Прокофьева рассказала о болезни Анастасии Заворотнюк
Фото: Лариса Кудрявцева / «Экспресс-газета»

«Хочет справляться сама»: Ольга Прокофьева рассказала о болезни Анастасии Заворотнюк

Анастасия Волоснова

Звезды

Актриса Ольга Прокофьева рассказала о своей дружбе с Анастасией Заворотнюк. Они прекратили общение из-за болезни жены Петра Чернышова.

Звезды познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Их персонажи были антагонистками, а сами девушки быстро подружились. Хорошие отношения они сохранили по сей день.

Однако с болезнью Анастасия Заворотнюк стала все реже общаться с друзьями, а потом и вовсе сузила круг общения до близких родственников.

Прокофьева с пониманием отнеслась к желанию подруги.

— Семья четко дала понять, что хочет сама справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг, — рассказала Ольга Прокофьева в YouTube-шоу «Лучше правду!» с Суреном Каграмановым.

По мнению актрисы, сейчас Заворотнюк окружена теплом и заботой со стороны семьи. Рядом с актрисой любящий муж, дети и мама.

Прокофьева уверена, что актриса уже идет на поправку.

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болезньАнастасия ЗаворотнюкМоя прекрасная няня
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