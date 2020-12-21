Власти Нововоронежа демонтируют памятник Аленке, шокировавший жителей
Власти Нововоронежа приняли решение демонтировать недавно открытый памятник Аленке, внешний вид которого вызвал активное обсуждение в Сети. Об этом заявила замглавы администрации города Светлана Тулинова в понедельник, 21 декабря.
В пятницу, 18 декабря, был открыт памятник к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого находится город Нововоронеж. Памятник представляет собой скульптуру Аленки, держащую в одной руке корзину.
Местные жители в соцсетях назвали этот памятник «шедевром», который «позорит город».
По этому поводу было проведено совещание в городской администрации.
— Было принято решение о демонтаже. Сегодня (21 декабря — прим. «ВМ») ее срежут. Это не памятник, это арт-объект, — сказала Тулинова.
Она отметила, что инсталляция обошлась примерно в миллион рублей, однако средства были взяты не из городского бюджета. Арт-объект был разработан воронежским художником, передает РИА Новости.
Позднее стало известно, что арт-объект был демонтирован.
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