Власти Нововоронежа демонтируют памятник Аленке, шокировавший жителей

Фото: vk.com / Нововоронеж Online

Власти Нововоронежа приняли решение демонтировать недавно открытый памятник Аленке, внешний вид которого вызвал активное обсуждение в Сети. Об этом заявила замглавы администрации города Светлана Тулинова в понедельник, 21 декабря.

В пятницу, 18 декабря, был открыт памятник к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого находится город Нововоронеж. Памятник представляет собой скульптуру Аленки, держащую в одной руке корзину.

Местные жители в соцсетях назвали этот памятник «шедевром», который «позорит город».

По этому поводу было проведено совещание в городской администрации.

— Было принято решение о демонтаже. Сегодня (21 декабря — прим. «ВМ») ее срежут. Это не памятник, это арт-объект, — сказала Тулинова.

Она отметила, что инсталляция обошлась примерно в миллион рублей, однако средства были взяты не из городского бюджета. Арт-объект был разработан воронежским художником, передает РИА Новости.

Позднее стало известно, что арт-объект был демонтирован.

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