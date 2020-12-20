«Это жуть»: памятник «Аленке» напугал жителей российского города

В сети окрестили скульптуру «памятником Русской Смерти» / Фото: vk.com/novovoronezh_online

Памятник «Аленке» напугал жителей города Нововоронеж Воронежской области. Снимки открытого местными властями памятника были опубликованы на странице паблика «Нововоронеж Online» во «ВКонтакте».

В пятницу, 18 декабря, в городском парке открыли памятник «Аленке» — основательнице села Новая Аленовка, на месте которого располагается Нововоронеж. В этом году исполняется 250 лет со дня основания села, к чему и приурочили открытие достопримечательности.

Пользователи Сети раскритиковали скульптуру и назвали ее «памятником Русской Смерти». Многих жителей арт-объект напугал, некоторые предложили демонтировать «Аленку».

Фото: vk.com/novovoronezh_online

«Архитекторы я хочу вас огорчить, Хэллоуин уже кончился, какая же крипота!»; «Я бы переехала, если ли бы у меня из окна такое «чудо» было видно»; «Это жуть. И теперь это «черное» место будут все обходить стороной», — написали нововоронежцы в Сети.

Но нашлись и те, кто предположил, что теперь в город хлынет поток туристов на Новый год, чтобы посмотреть на оригинальный памятник.

Читайте также: Поклонники Жанны Фриске возмутились украшением могилы певицы