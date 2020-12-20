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«Это жуть»: памятник «Аленке» напугал жителей российского города
В сети окрестили скульптуру «памятником Русской Смерти» / Фото: vk.com/novovoronezh_online

«Это жуть»: памятник «Аленке» напугал жителей российского города

Юлия Курганова

Общество

Памятник «Аленке» напугал жителей города Нововоронеж Воронежской области. Снимки открытого местными властями памятника были опубликованы на странице паблика «Нововоронеж Online» во «ВКонтакте».

В пятницу, 18 декабря, в городском парке открыли памятник «Аленке» — основательнице села Новая Аленовка, на месте которого располагается Нововоронеж. В этом году исполняется 250 лет со дня основания села, к чему и приурочили открытие достопримечательности.

Пользователи Сети раскритиковали скульптуру и назвали ее «памятником Русской Смерти». Многих жителей арт-объект напугал, некоторые предложили демонтировать «Аленку».

«Это жуть»: памятник «Аленке» напугал жителей российского городаФото: vk.com/novovoronezh_online

«Архитекторы я хочу вас огорчить, Хэллоуин уже кончился, какая же крипота!»; «Я бы переехала, если ли бы у меня из окна такое «чудо» было видно»; «Это жуть. И теперь это «черное» место будут все обходить стороной», — написали нововоронежцы в Сети.

Но нашлись и те, кто предположил, что теперь в город хлынет поток туристов на Новый год, чтобы посмотреть на оригинальный памятник.

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