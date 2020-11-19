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Поклонники Жанны Фриске возмутились украшением могилы певицы
Фото: Дмитрий Рухлецки

Поклонники Жанны Фриске возмутились украшением могилы певицы

Оксана Васильева

Общество

Поклонники покойной Жанны Фриске обнаружили, что могильный памятник певицы украсили пластиковой гирляндой, шариками и мишурой.

Как пишет портал «Невские новости», Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище — на могиле установлена статуя в полный рост.

Охранник кладбища сообщил, что подобные украшения перед Новым годом — «ежегодное мероприятие».

Напомним, что певица скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с болезнью. Жанне Фриске было 40 лет.

У певицы остался сын Платон, которого воспитывает вдовец Фриске Дмитрий Шепелев. Как пишет «Царьград», пять лет после смерти певицы Шепелев судился с родителями Жанны за наследство сына.

Сейчас у Шепелева появилась новая возлюбленная — дизайнер Екатерина Тулупова. Как пишет «Экономика сегодня», у Екатерины тоже есть ребенок, сейчас пара занимается поисками новой квартиры.

Как пишет ФАН, только в конце прошлого года Шепелев и его новая девушка Екатерина подтвердили информацию о своем романе.

Читайте также: «Спасибо за смелость»: Шепелев опубликовал трогательный снимок с возлюбленной

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