Поклонники Жанны Фриске возмутились украшением могилы певицы
Поклонники покойной Жанны Фриске обнаружили, что могильный памятник певицы украсили пластиковой гирляндой, шариками и мишурой.
Как пишет портал «Невские новости», Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище — на могиле установлена статуя в полный рост.
Охранник кладбища сообщил, что подобные украшения перед Новым годом — «ежегодное мероприятие».
Напомним, что певица скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с болезнью. Жанне Фриске было 40 лет.
У певицы остался сын Платон, которого воспитывает вдовец Фриске Дмитрий Шепелев. Как пишет «Царьград», пять лет после смерти певицы Шепелев судился с родителями Жанны за наследство сына.
Сейчас у Шепелева появилась новая возлюбленная — дизайнер Екатерина Тулупова. Как пишет «Экономика сегодня», у Екатерины тоже есть ребенок, сейчас пара занимается поисками новой квартиры.
Как пишет ФАН, только в конце прошлого года Шепелев и его новая девушка Екатерина подтвердили информацию о своем романе.
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