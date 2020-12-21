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Владимир Путин утвердил состав Госсовета
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Владимир Путин утвердил состав Госсовета

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 21 декабря.

Согласно утвержденному составу, председателем Госсовета является сам Владимир Путин. В свою очередь секретарем Госсовета является помощник президента РФ Игорь Левитин.

Помимо этого, в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Государственной думы и Совета Федерации, полпреды, а также лидеры парламентских партий. Документ вступает в силу со дня подписания — 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Госсовет займется принятием решений по развитию внешней и внутренней политики. Его участники также должны будут обсуждать параметры проекта бюджета и кадровой политики.

Читайте также: Владимир Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря

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