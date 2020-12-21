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Школу, поликлинику и другие социальные объекты построят по программе реновации в Западном Дегунине
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Школу, поликлинику и другие социальные объекты построят по программе реновации в Западном Дегунине

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, район Западное Дегунино Карта всех событий

В Западном Дегунине для новостроек по программе реновации создадут всю необходимую инфраструктуру. В районе появятся школа, поликлиника и другие социальные объекты. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В кварталах реновации района Западное Дегунино будут построены школа на 700 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника для взрослых и детей, здание социального обслуживания населения.

В рамках программы реновации запланированы также работы по благоустройству территории. Здесь будут обновлены общественные пространства, созданы озеленительные зоны и реконструированы улично-дорожные сети.

По словам Левкина, в районе Западное Дегунино к расселению подлежат 45 жилых домов, в которых суммарно проживает более 9 тысяч жителей.

— На территории района подобрано шесть стартовых площадок: дом 33а на Ангарской улице введен, два дома находятся на разных этапах строительства, еще по трем объектам ведутся разработка градостроительной документации и проектирование, — рассказал Сергей Левкин.

В Северном административном округе по программе реновации планируется расселение 514 домов — это 109 тысяч жителей.

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