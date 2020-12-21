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Новый жилой квартал появится на юго-востоке столицы
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новый жилой квартал появится на юго-востоке столицы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Стахановская Карта всех событий

На юго-востоке столицы появится новый современный жилой квартал. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, в Рязанском районе построят такие социально-бытовые объекты, как поликлинику, клуб для пенсионеров, спортивную секцию, магазины, кафе, офисные помещения и различные мастерские бытового обслуживания.

— Благодаря развитию социально-бытовой инфраструктуры появятся около 1000 новых рабочих мест, — уточнила Княжевская.

Стало известно, что жилая застройка займет порядка 140 тысяч квадратных метров, а нежилая — примерно 30 тысяч «квадратов». На данный момент территория свободна.

Будущий жилой квартал имеет хорошую транспортную доступность: выезд на Рязанский проспект, пешая доступность к станции метро «Стахановская». На участке сохранят и реконструируют имеющийся Дом культуры, который представляет архитектурную ценность.

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