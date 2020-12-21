Постпред Крыма назвал опасной игрой создаваемую Киевом «Крымскую платформу»

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Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал создаваемую киевскими властями международную площадку «Крымская платформа», которая ставит целью возврат контроля Украины над Крымским регионом.

— Это все опасные игры. Если воевать с Россией кто-то хочет, так и скажите, нам будет тогда ясно, мы будем занимать определенную линию, — отметил Мурадов.

Он подчеркнул, что с российской стороной «языком платформ по деоккупации российских территорий разговаривать не надо». Кроме того, Мурадов выразил мнение, что идею создания платформы подсказали Украине извне.

По его мнению, целями платформы могут стать провокации и попытка «втянуть» американские корабли в Азовское море, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины заявил, что международный саммит «Крымской платформы» пройдет в мае 2021 года в Киеве. По его словам, на саммите планируется обсудить вопрос «возвращения» полуострова Киеву.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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