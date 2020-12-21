Реставраторы вернули исторический облик скульптуре «Рабочий» на башне гостиницы «Пекин»

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Скульптуре «Рабочий» на башне гостиницы «Пекин» в Москве вернули исторический облик. Сама гостиница является объектом культурного наследия регионального значения. О ходе реставрации сообщила пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы.

Летом этого года на башне гостиницы были проведены противоаварийные работы. Были отреставрированы скульптуры, декоративные панно, балясины и другие декоративные элементы. В этот период и было принято решение о воссоздании исторического облика скульптуры «Рабочий».

В ведомстве рассказали о процессе реставрации скульптуры.

— Специалисты сняли с нее все красочные слои, счистили шпатлевку до оригинального слоя бетона, расчистили швы и сквозные отверстия. После герметизации стыков заполнили полости скульптуры скрепляющим составом, чтобы не допустить коррозии металла и повысить ее прочность. Наибольшие утраты затронули голову скульптуры «Рабочий». Так, из оригинального сохранились только часть затылочной плоскости и внутреннее заполнение, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Для реставрационных работ специалисты обратились к архивным фотографиям и специальному экспертному сообществу. Благодаря этому были найдены документальные съемки гостиницы 1949 года. По ним удалось воссоздать исторический облик здания.

Реставраторы провели трехмерное сканирование фигуры и вручную с небольшими изменениями восстановили скульптуру, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

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