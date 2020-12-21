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Народный календарь. Что запрещено беременным 22 декабря
Фото: depositphotos.com

Народный календарь. Что запрещено беременным 22 декабря

Василий Плиткин

Общество

Во вторник, 22 декабря, православные отмечают праздник в честь зачатия святой Анной Богородицы и отмечают день чудотворной иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Праведной Анне молились бесплодные женщины, а у знаменитого образа Божьей Матери просили избавления от душевных недугов и глухоты.

В этот день беременным женщинам запрещалось разжигать огонь или выполнять любую работу, наши предки считали, что это навредит будущему малышу.

Славяне считали, что с 22 декабря зима окончательно вступает в свои права. Говорили, что сегодняшняя ночь самая длинная, а день самый короткий. В народе верили, что в этот день свет и тьма ведут борьбу, поэтому из дома старались не выходить, опасаясь нападения нечисти и диких животных.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено беременным 22 декабря

Приметы погоды обещали урожайный год, если в этот день вы увидели иней на деревьях и снег. Если в этот день солнечно, то 31 декабря будет солнечным, а если пасмурно, то в последний день года потеплеет.

22 декабря отмечаются День энергетика и Международный день бардовской песни.

163 года назад в России были введены первые почтовые марки. 82 года назад у южных берегов Африки была выловлена самая древняя рыба на Земле — латимерия.

В этот день родились писатель Эдуард Успенский, кардиохирург, академик и член президиума РАМН Лео Бокерия, актеры Рэйф Файнс и Ванесса Паради.

Именины отмечают Анна, Василий, Степан, Владимир, Александр.

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