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Четверть раненных в столичных ДТП попали в аварию из-за несоблюдения автомобилистами дистанции
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Четверть раненных в столичных ДТП попали в аварию из-за несоблюдения автомобилистами дистанции

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Москве почти четверть раненных в ДТП попали в аварию из-за несоблюдения дистанции между автомобилями во время движения. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В Москве из-за несоблюдения автомобилистами дистанции с начала года произошло 1460 ДТП. В авариях погибло 39 человек, еще 1727 человек получили ранения. Число пострадавших — это 24 процента от всех раненных в столичных ДТП.

В ведомстве рассказали, что в Великобритании в целях снижения подобных ДТП начали тестирование новых камер на дорогах. Они будут отслеживать несоблюдение дистанции между автомобилями. Минимальный штраф за нарушение дистанции — 100 евро. На данный момент камеры установлены на небольшом тестовом участке трассы М1.

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