Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение в Лефортовском тоннеле в столице восстановили после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на внешней стороне ТТК в двух левых рядах в Лефортовском тоннеле. Информации о пострадавших не поступало. Для движения был свободен один правый ряд.

Ранее столичным водителям посоветовали возвращаться домой после 20:00 или пересесть на общественный транспорт из-за затруднений на дорогах Москвы.

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