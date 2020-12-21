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Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что ДТП произошло на внешней стороне ТТК в двух левых рядах. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент для движения свободен один правый ряд.

Ранее столичным водителям посоветовали возвращаться домой после 20:00 или пересесть на общественный транспорт из-за затруднений на дорогах Москвы.

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