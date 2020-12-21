СК потребовал арестовать московского следователя МВД за получение крупной взятки

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Следственный комитет требует арестовать старшего следователя главного следственного управления ГУ МВД Москвы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Преображенского суда в понедельник, 21 декабря.

Отмечается, что следователя подозревают по части 6 статьи 290. Другие детали данного дела не уточняются, передает ТАСС.

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