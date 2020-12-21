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Шестерых человек спасли при пожаре в квартире на западе Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Шестерых человек спасли при пожаре в квартире на западе Москвы

Евгения Звощик

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, улица Академика Павлова, 27к1Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоэтажном доме на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в управлении МЧС РФ по городу в понедельник, 21 декабря.

Инцидент произошел по адресу улица Академика Павлова, 27, корпус 1.

Отмечается, что площадь возгорания составила 45 метров, пожар произошел в квартире на 10-м этаже. По информации ведомства, из пожара спасли шестерых человек, из них двое — дети.

Двум пострадавшим понадобилась помощь медиков.

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МЧС РФМосквапожар
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