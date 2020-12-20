Пожар на складе в Строгине ликвидировали
Россия, Москва, улица Маршала Прошлякова, 6 Карта всех событий
Пожар на складе в столичном районе Строгино ликвидирован. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Москвы.
— Благодаря слаженной и грамотной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 20:57 пожар был ликвидирован, — говорится в сообщении пресс-службы.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось о локализации возгорания на складе с красками и растворителями.
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