Возгорание на складе в Строгине локализовано на площади около 600 квадратных метров

Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, улица Маршала Прошлякова, 6 Карта всех событий

Пожар на складе в Строгине локализован на площади около 600 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Москве.

— Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 20:36 пожар был локализован на общей площади около 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, — приводит цитату пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о возгорании склада с краской и красителями на северо-западе столицы.

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