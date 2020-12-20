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Возгорание на складе в Строгине локализовано на площади около 600 квадратных метров
Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Возгорание на складе в Строгине локализовано на площади около 600 квадратных метров

Никита Абрамов

Общество
Россия, Москва, улица Маршала Прошлякова, 6 Карта всех событий

Пожар на складе в Строгине локализован на площади около 600 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Москве.

— Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 20:36 пожар был локализован на общей площади около 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, — приводит цитату пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о возгорании склада с краской и красителями на северо-западе столицы.

Читайте также: СМИ: Очевидцы сообщили о пожаре в высотке на юге Москвы

МЧСвозгораниепожар
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