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Экстрасенс рассказала, какие желания стоит загадывать в день сближения Юпитера и Сатурна
Фото: pixabay.com/TBIT

Экстрасенс рассказала, какие желания стоит загадывать в день сближения Юпитера и Сатурна

Ксения Монахова

Общество

Экстрасенс Светлана Проскурякова заявила, что сближение Юпитера и Сатурна, которое случится 21 декабря, введет человечество в новую эпоху длительностью около 200 лет. Эксперт рассказала, как правильно загадать желание в энергетически особенный день.

Проскурякова считает, что именно 21 декабря любой желающий может создать свою определенную программу действий на будущее. По ее словам, Юпитер и Сатурн — планеты социальные. Именно они отвечают за все те процессы, которые управляют людьми. Поэтому экстрасенс рекомендует загадывать желание, касающееся именно места человека в социуме, сообщает Пятый канал.

— Нужно сосредоточиться и представить себе, визуализировать, тот результат, который мы хотим. Например, представить себя на хорошей работе, уважаемым человеком, получающим за это много денег. Обязательно нужно, чтобы были какие-то обязанности. То есть представить конечный результат. Только нужно очень хорошо сконцентрироваться. Я думаю, этого будет достаточно, — пояснила Светлана Проскурякова.

Напомним, в понедельник, 21 декабря, впервые за 800 лет Юпитер и Сатурн пройдут на максимально близком расстоянии друг от друга.

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