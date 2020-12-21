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Ученые перечислил способы избежать инфаркта и инсульта
Фото: pixabay.com

Ученые перечислил способы избежать инфаркта и инсульта

Ксения Монахова

Здоровье

Здоровое питание, активный образ жизни и отсутствие стресса помогут избежать инфаркта и инсульта. Об этом заявил немецкий ученый и врач Дитрих Гренемейер, интервью с которым опубликовало издание Focus.

Специалист утверждает, что инфаркт и инсульт становятся следствием закупорки артерий и сосудов. Чтобы не допустить этого, ученый рекомендует вести активный образ жизни и заниматься спортом. Физическими упражнениями врач советует заниматься каждый день минимум час.

Здоровое питание, по словам специалиста, необходимо для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врач отмечает, что нужно снизить потребление сахара и алкоголя, добавить в рацион больше овощей и нежирной пищи.

В заключение Гренемейер добавил, что следует избегать стрессовых ситуаций и переживаний.

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