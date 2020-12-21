Ученые перечислил способы избежать инфаркта и инсульта

Фото: pixabay.com

Здоровое питание, активный образ жизни и отсутствие стресса помогут избежать инфаркта и инсульта. Об этом заявил немецкий ученый и врач Дитрих Гренемейер, интервью с которым опубликовало издание Focus.

Специалист утверждает, что инфаркт и инсульт становятся следствием закупорки артерий и сосудов. Чтобы не допустить этого, ученый рекомендует вести активный образ жизни и заниматься спортом. Физическими упражнениями врач советует заниматься каждый день минимум час.

Здоровое питание, по словам специалиста, необходимо для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врач отмечает, что нужно снизить потребление сахара и алкоголя, добавить в рацион больше овощей и нежирной пищи.

В заключение Гренемейер добавил, что следует избегать стрессовых ситуаций и переживаний.

Читайте также: Доктор Мясников рассказал о новой мутации COVID-19