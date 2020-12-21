Доктор Мясников рассказал о новой мутации COVID-19

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о новой мутации COVID-19, сообщает Nation News.

Эксперт считает, что мутации коронавирусной инфекции, распространяющейся на территории Великобритании, — это закономерное явление. По его прогнозам, вирус будет продолжать мутировать и станет более заразным, но при этом менее смертельным. Эксперт надеется, что разработанные на данный момент вакцины будут работать и на других генотипах вируса.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал в беседе с ФАН о том, что прекращение авиасообщения с Великобританией из-за выявления нового штамма коронавируса является обоснованной мерой. Он отметил, что, возможно, правительства ряда стран перестраховываются, но на данный момент это необходимо.

В Подмосковье разработали новое антикоронавирусное оборудование для термометрии, обеззараживания и экстренной реанимации, рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

— С начала пандемии в Московской области в разы увеличились объемы производства дезинфекторов, лекарственных средств. Прежде всего противовирусных, медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. Было налажено производство различного медицинского оборудования: обеззараживателей, аппаратов ИВЛ, кислородного и другого оборудования, спрос на которое резко увеличился, — уточнила министр Екатерина Зиновьева.

В ведомстве отметили, что в регионе промышленность обеспечила поставки этих товаров в кратчайшие сроки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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