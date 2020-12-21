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Гинцбург допустил регистрацию в России комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Гинцбург допустил регистрацию в России комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca

Евгения Звощик

Общество

Комбинация вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и AstraZeneca, возможно, будет зарегистрирована в России. Соответствующее заявление сделал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 21 декабря.

По его словам, комбинация указанных вакцин является необходимой для увеличения эффективности зарубежной вакцины, передает РИА Новости.

Ранее Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций, а также компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с COVID-19.

Напомним, 21 декабря в России было выявлено 29 350 новых случаев коронавируса за сутки. Это наибольшее число случаев, зафиксированных в стране за 24 часа. Позже эпидемиолог Роспотребнадзора объяснила рост новых случаев COVID в некоторые дни.

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