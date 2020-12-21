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Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснила рост новых случаев COVID в некоторые дни
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснила рост новых случаев COVID в некоторые дни

Евгения Звощик

Здоровье

Рост новых случаев коронавирусной инфекции в отдельные дни в России связан с разным количеством тестов, проведенных в разные дни недели. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в понедельник, 21 декабря.

По ее словам, на протяжении около полумесяца ситуация в РФ по COVID-19 «находится на достаточно стабильном уровне», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса за сутки. Это наибольшее число случаев, зафиксированных в стране за 24 часа. Больше всего пациентов с инфекцией зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

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