Склад загорелся в подмосковной Апрелевке на площади 800 «квадратов»

Фото: МЧС России

Возгорание произошло на складе в подмосковной Апрелевке на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России по региону в понедельник, 21 декабря.

Инцидент произошел в помещении на улице Сентябрьской, дом 12. Отмечается, что на момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление внутри склада.

К ликвидации пожара привлекли 38 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС — 31 человек и восемь единиц техники, передает ТАСС.

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