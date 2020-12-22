Россияне смогут увидеть звездопад Урсиды в ночь на 23 декабря

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Метеорный поток Урсиды, который каждый год наблюдается с 17 по 27 декабря, достигнет пика активности в ночь на 23 декабря. Условия для наблюдения в России будут благоприятными при ясной погоде. Об этом сообщается в понедельник, 21 декабря, на сайте Московского планетария.

Уточняется, что ожидается до 10 метеоров в час.

— Луна в первой четверти присутствует только на вечернем небе, скрываясь после полуночи под горизонт. Поэтому при условии ясной погоды условия для наблюдения метеоров Урсид благоприятные, — рассказали сотрудники планетария.

По данным астрономов, пик активности потока Урсиды начнется уже в 12:00 22 декабря. Но самым лучшим временем для наблюдений будет ночь на среду, 23 декабря. Желающим увидеть звездопад следует искать метеоры над северным горизонтом.

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