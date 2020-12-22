Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне смогут увидеть звездопад Урсиды в ночь на 23 декабря
Фото: pixabay.com

Россияне смогут увидеть звездопад Урсиды в ночь на 23 декабря

Юлия Курганова

Наука

Метеорный поток Урсиды, который каждый год наблюдается с 17 по 27 декабря, достигнет пика активности в ночь на 23 декабря. Условия для наблюдения в России будут благоприятными при ясной погоде. Об этом сообщается в понедельник, 21 декабря, на сайте Московского планетария.

Уточняется, что ожидается до 10 метеоров в час.

— Луна в первой четверти присутствует только на вечернем небе, скрываясь после полуночи под горизонт. Поэтому при условии ясной погоды условия для наблюдения метеоров Урсид благоприятные, — рассказали сотрудники планетария.

По данным астрономов, пик активности потока Урсиды начнется уже в 12:00 22 декабря. Но самым лучшим временем для наблюдений будет ночь на среду, 23 декабря. Желающим увидеть звездопад следует искать метеоры над северным горизонтом.

Читайте также: Зимний звездопад: успейте загадать желание

звездопадастрономыМосковский планетарий
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Все мнения
О проекте