На Новочеремушкинской улице начнется капитальный ремонт подземного перехода

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новочерёмушкинская улица, 66 Карта всех событий

В районе Черемушки согласовали проект капитального ремонта подземного пешеходного перехода по Новочеремушкинской улице, 66, сооружение 1. Об этом сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она уточнила, что плиты парапетов, площадок и ступеней лестниц полностью заменят, стены тоннеля и двух лестничных сходов облицуют гранитной плиткой с антивандальным покрытием. Также обновят пол тоннеля, потолки окрасят акриловой краской. В служебных помещениях будут установлены новые двери, утеплят полы и выложат керамической плиткой, покрасят стены и потолки.

Кроме того, полностью проведут замену электроосвещения и электрооборудования. Для освещения перехода будут применяться светодиодные светильники, управлять которыми можно будет в ручном и автоматическом режиме. Будет создана система электрообогрева лестничных сходов и площадок пешеходного перехода.

Для удобства пользования переходом маломобильным группам граждан на подходах к нему установят предупреждающие указатели, бетонные тактильные плиты и сигнальные полосы. Также на лестницах оборудуют спуски для колясок и поручни.

Передвигаться пешеходы во время работ смогут по существующим тротуарам и пешеходным дорожкам, переходить проезжую часть — по временному наземному переходу, сообщается на сайте мэра Москвы.

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