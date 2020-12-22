Специалисты Роскачества протестировали новые модели смарт-часов

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Специалисты Роскачества обновили свой рейтинг смарт-часов, добавив в него еще 22 модели. Всего на данный момент в общем рейтинге находятся 67 моделей. Отмечается, что список претерпел изменения в связи с тем, что компании Apple, Samsung, Huawei и Fitbit выпустили в рамках своих линеек обновления, которые и заняли высокие позиции.

В частности, Apple выпустила смарт-часы Apple Watch Series 6 и более доступную по цене модель — Apple Watch SE. Проведенные тесты Роскачества показали, что отличия между двумя моделями оказались минимальными, но более дешевый вариант занял в рейтинге позицию выше. Уточняется, что на Apple Watch Series 6 установлен оптический датчик сердечного ритма третьего поколения, а у Apple Watch SE он остался предыдущего, второго поколения. Выяснилось, что датчик на второй модели является более точным. Кроме того, у Apple Watch Series 6 появилась возможность измерять ЭКГ и уровень насыщенности крови кислородом. При этом у модели Apple Watch SE такой функции нет. Также уточняется, что Apple Watch SE GPS дешевле Watch Series 6 GPS на 12 тысяч рублей.

Помимо этого, в Роскачестве назвали лучшие смарт-часы для Android. Победу в этой категории одержала модель Samsung Galaxy Watch 3. Эти часы сделаны из качественных материалов, обладают ярким AMOLED-дисплеем, а также высокой прочностью. Также в операционной системе часов можно установить дополнительные приложения, причем не только со смартфона, но и с самих часов. Приложение Samsung Health, связанное с этими часами, позволяет записывать все данные о самочувствии пользователя. В них есть датчик замера уровня кислорода в крови, датчик ЭКГ и мониторинг женского здоровья.

В свою очередь для измерения физической активности в Роскачестве посчитали лучшей модель Garmin venu Sq. Уточняется, что у этих часов самая высокая точность при подсчете всех вариантов физической активности. Также у Garmin venu Sq есть целый набор датчиков, которые помогут следить за самочувствием. Включен даже контроль уровня стресса.

Также эксперты назвали несколько вариантов моделей недорогих смарт-часов. Отмечается, что их основной функцией является дача надежных результатов при замерах физической активности и обеспечение пользователя возможностью всегда оставаться на связи. Для примера на сайте Роскачества приводятся модели Huawei Watch GT 2e, Huawei Watch Fit и Amazfit GTR.

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