Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Специалисты Роскачества протестировали новые модели смарт-часов
Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества протестировали новые модели смарт-часов

Евгения Звощик

Технологии

Специалисты Роскачества обновили свой рейтинг смарт-часов, добавив в него еще 22 модели. Всего на данный момент в общем рейтинге находятся 67 моделей. Отмечается, что список претерпел изменения в связи с тем, что компании Apple, Samsung, Huawei и Fitbit выпустили в рамках своих линеек обновления, которые и заняли высокие позиции.

В частности, Apple выпустила смарт-часы Apple Watch Series 6 и более доступную по цене модель — Apple Watch SE. Проведенные тесты Роскачества показали, что отличия между двумя моделями оказались минимальными, но более дешевый вариант занял в рейтинге позицию выше. Уточняется, что на Apple Watch Series 6 установлен оптический датчик сердечного ритма третьего поколения, а у Apple Watch SE он остался предыдущего, второго поколения. Выяснилось, что датчик на второй модели является более точным. Кроме того, у Apple Watch Series 6 появилась возможность измерять ЭКГ и уровень насыщенности крови кислородом. При этом у модели Apple Watch SE такой функции нет. Также уточняется, что Apple Watch SE GPS дешевле Watch Series 6 GPS на 12 тысяч рублей.

Помимо этого, в Роскачестве назвали лучшие смарт-часы для Android. Победу в этой категории одержала модель Samsung Galaxy Watch 3. Эти часы сделаны из качественных материалов, обладают ярким AMOLED-дисплеем, а также высокой прочностью. Также в операционной системе часов можно установить дополнительные приложения, причем не только со смартфона, но и с самих часов. Приложение Samsung Health, связанное с этими часами, позволяет записывать все данные о самочувствии пользователя. В них есть датчик замера уровня кислорода в крови, датчик ЭКГ и мониторинг женского здоровья.

В свою очередь для измерения физической активности в Роскачестве посчитали лучшей модель Garmin venu Sq. Уточняется, что у этих часов самая высокая точность при подсчете всех вариантов физической активности. Также у Garmin venu Sq есть целый набор датчиков, которые помогут следить за самочувствием. Включен даже контроль уровня стресса.

Также эксперты назвали несколько вариантов моделей недорогих смарт-часов. Отмечается, что их основной функцией является дача надежных результатов при замерах физической активности и обеспечение пользователя возможностью всегда оставаться на связи. Для примера на сайте Роскачества приводятся модели Huawei Watch GT 2e, Huawei Watch Fit и Amazfit GTR.

Читайте также: В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральную елку на Новый год

исследованиенаручные часыРоскачество
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Все мнения
О проекте