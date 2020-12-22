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Столичный онлайн-курс для юных инженеров стал лучшим на международном конкурсе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичный онлайн-курс для юных инженеров стал лучшим на международном конкурсе

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Лефортовская набережная, 1Карта всех событий

«Курс молодого инженера», который был разработан в детском технопарке «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана», стал победителем международного конкурса EdCrunch Award OOC 2020 в номинации «Лучший онлайн-курс в области инженерного образования».

Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, курс для юных инженеров оказался востребованным не только в нашей стране, но и за рубежом.

— С момента запуска в ноябре 2019 года его прошли уже более двух тысяч человек из 42 стран, — сказал руководитель департамента.

В финал конкурса вышло 16 курсов. Сотрудники ведущих технических вузов выбирали лучший из них.

Так, в программе курса-победителя есть теоретический материал, практические занятия в различных программах и в виртуальной лаборатории. Участники могут изучать композитные материалы, 3D-моделирование и робототехнику.

В курсе могут принять участие не только школьники, но и преподаватели, которые планирую организовать инженерный кружок в своем учебном учреждении, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Алексей ФурсинЮные инженерыонлайн-мероприятия
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