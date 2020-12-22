В Музее Победы стартует онлайн-экскурсия «Историческое путешествие» для кадетов 

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во вторник, 22 декабря, в Музее Победы в онлайн-формате стартует экскурсия-викторина «Историческое путешествие». Трансляции будут проходить на платформе Zoom. Принять участие в проекте смогут столичные кадеты-семиклассники. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации нам пришлось вносить коррективы в работу наших традиционных образовательных проектов. Экскурсия-викторина «Историческое путешествие» проводится в Музее Победы ежегодно, но в этом году впервые пройдет в онлайн-формате, — рассказала заведующая экскурсионным отделом Музея Победы Елена Наумова.

Школьникам покажут новую экспозицию «Подвиг Народа», расскажут об основных сражениях Великой Отечественной войны, о жизни людей в тылу и трагедии оккупации. Полученные знания кадеты смогут проверить с помощью интерактивных заданий.

Отмечается, что цикл мероприятий организован вместе со столичным центром «Патриот.Спорт». Планируется, что в нем примут участие 6,5 тысячи кадетов. Группы, выполнившие задания лучше всех, получат призы.

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