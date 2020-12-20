Москвичей пригласили на онлайн-показы лучших военно-патриотических фильмов

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Музей Победы пригласил жителей столицы на онлайн-показы лучших военно-патриотических фильмов. Мероприятие состоится в понедельник, 21 декабря.

Виртуальные показы организованы в рамках ХVII Международного кинофестиваля «Волоколамский рубеж. Всего в конкурсную программу вошли более 30 фильмов из Сербии, Греции, Китая, Грузии и других стран.

Как рассказали в пресс-службе Музея Победы, 21 декабря в 10:00 по московскому времени начнется показ документального фильма «Ролан Быков. Портрет Неизвестного солдата». Также пользователи в 14:00 увидят игровую ленту «Сто один».Трансляция будет доступна на сайте Музей Победы.

Кинофестиваль «Волоколамский рубеж» завершится 24 декабря. За 16 лет мероприятие посетили почти 100 000 зрителей, а также свыше 300 актеров и режиссеров.

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