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Музей Победы подготовил онлайн-программу к 100-летию Службы внешней разведки 
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Музей Победы подготовил онлайн-программу к 100-летию Службы внешней разведки 

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В воскресенье, 20 декабря, Музей Победы пригласил на онлайн-программу к 100-летию Службы внешней разведки России. На сайте музея виртуальных посетителей ждут кинопоказ и праздничный концерт. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В 11:30 пользователям покажут фильм «На службе России». Он был снят в 2000 году, в картине рассказывается о крупных операциях, достижениях разведки и выдающихся ее сотрудниках и агентах.

В 13:00 начнется праздничный концерт. В нем примет участие группа «Беловежская Пуща», российско-белорусский коллектив продолжает традиции советского ансамбля «Песняры». Артисты исполнят знаменитые песни «Березовый сок», «Вологда», «Ты ждешь, Лизавета», и новые композиции «Мой дом — Россия», «Талисман» и «Капитан».

Также в концертной программе выступит заслуженный артист РФ Феликс Царикати. Кроме того, пройдет премьера песни «Под грифом секретно». Ее исполнит лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка мастерской голоса «Путеводная звезда», юнармеец отряда имени дважды Героя Советского Союза В.И. Попкова — Изабелла Шиханова.

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