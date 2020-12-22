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Роскомнадзор назвал самую популярную тему для фейков в 2020 году
Фото: pexels.com / Markus Spiske

Роскомнадзор назвал самую популярную тему для фейков в 2020 году

Ростислав Зубков

Закон

В 2020 году больше половины фейковых новостей были связаны с темой коронавируса. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

— 60 процентов фейков связаны с темой вируса COVID-19, — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В организации отметили, что в этом году получили от Генпрокуратуры РФ требования по более чем 1670 сайтам, которые распространяли недостоверную информацию. Около 1100 из них удалили заведомо лживые сведения, более 570 были заблокированы.

Также в РКН отметили, что отечественные интернет-площадки быстрее зарубежных удаляют фейки. Более того, иногда иностранные ресурсы не внимают требованиям надзорных органов и вообще не удаляют фейковые данные.

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