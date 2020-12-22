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Марина Зудина рассказала о памятнике Олегу Табакову на Новодевичьем кладбище
Марина Зудина / Фото: tabakov.ru

Марина Зудина рассказала о памятнике Олегу Табакову на Новодевичьем кладбище

Юлия Ямпольская

Звезды

Жена покойного Олега Табакова Марина Зудина рассказала, что еще один памятник мэтру появится на Новодевичьем кладбище.

Недавно у Московского театра, который носит имя актера, уже открыли монумент «Атом Солнца Олега Табакова», выполненный художником Александром Рукавишниковым.

Марина Зудина контролировала ход работ и волновалась, что скульптурное изображение не будет похоже на ее покойного мужа.

— Видела, как Володя Машков тоже переживал. Я понимала, что в чем-то могу сомневаться, но не в его любви к Олегу Павловичу, — рассказала актриса.

Она также добавила, что установку памятника на Новодевьчьем кладбище перенесли из-за пандемии.

— Не понимаю, когда к юбилею ставят памятник. Не хочу совмещать с днем рождения. Не будет открытия 17-го августа, оно будет в новый сезон театра, — цитирует Зудину «Стархит».

Стало известно, что на мемориале выгравируют фразу: «Все, что я взял на себя, я выполнил».

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. Он был женат на Марине Зудиной более 20 лет. У супругов родились двое детей: сын Павел и дочь Мария.

Читайте также: «Ему бы это не понравилось»: Зудина пожаловалась на работу в театре после смерти Табакова

памятникМарина ЗудинаОлег Табаков
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