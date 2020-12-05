«Ему бы это не понравилось»: Зудина пожаловалась на работу в театре после смерти Табакова

Марина Зудина сейчас выходит на сцену театра всего шесть раз в год / Фото: tabakov.ru

Актриса Марина Зудина рассказала, что после смерти мужа Олега Табакова стала очень мало играть в спектаклях. Их сын Павел совсем перестал выходить на сцену театра, которым руководил знаменитый актер. Она отметила, что мэтру это вряд ли бы понравилось.

— Я сейчас не репетирую ни одного нового спектакля. Играю я всего несколько раз в год в театре Табакова. Я думаю, что если бы Олег Павлович узнал, что сейчас в театре нет Павла и я выхожу на сцену пять раз в год, то сказал бы: «Как жалко, что вы не выходите на эту сцену». Ему бы это не понравилось, — сказала Зудина в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам актрисы, у нее ощущение, что ей платят зарплату в театре за то, чтобы она не выходила на сцену, а просто тихо сидела.

Также вдова Табакова рассказала, что почти не общается с нынешним руководителем театра Владимиром Машковым, но не держит ни на кого обиды. Она иногда снимается в кино, и ей вполне хватает денег, чтобы содержать семью.

Напомним, что Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. Он был женат на Марине Зудиной более 20 лет. У супругов родились двое детей: сын Павел и дочь Мария.

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