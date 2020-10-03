«Шикарный образ»: поклонники оценили наряд Зудиной на Московском кинофестивале

Марина Зудина восхитила фанатов / Фото: tabakov.ru

Актриса Марина Зудина на своей странице в социальной сети Instagram поделилась видеозаписью с Московского международного кинофестиваля. На кадрах она дефилирует в черном платье с декольте.

— Открылся 42-й ММКФ! У москвичей есть возможность посмотреть очень разное кино именно в кинотеатре. Ведь очень по-разному складывается прокатная жизнь фильмов… Радостных впечатлений и открытий! — написала артистка.

Поклонники оценили образ Зудиной. Они отметили, что актриса хорошо выглядит и написали множество комплиментов.

«Великолепная! Изящная! Просто красавица»; «Какой у вас пронзительный взгляд. Вы как будто в душу смотрите»; «Волшебство и красота»; «Шикарный образ», — высказались в комментариях пользователи.

Напомним, что Марина Зудина родила двух детей от Олега Табакова, который ушел из жизни несколько лет назад. Старший сын Павел уже делает успехи в кинематографе, а дочь Маша пока учится в школе.

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