Капитальный ремонт начался в Люблинском отделе ЗАГС

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Россия, Москва, 8-я улица Текстильщиков, 14 Карта всех событий

В столице в Люблинском отделе ЗАГС начался капитальный ремонт. Отдел занимает помещение на первом этаже многоэтажного жилого дома 1980 года постройки по адресу 8-я улица Текстильщиков, дом № 14.

Общая площадь отделения ЗАГС составляет свыше 700 квадратных метров. В Люблинском отделе регистрируют расторжение брака, факт рождения и смерти, усыновления и удочерения, установления отцовства, а также перемены имени. Также здесь можно внести изменения в записи актов гражданского состояния, получить повторные документы из архива, аннулировать или восстановить записи. Церемонии бракосочетания здесь не проводятся.

В пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы уточнили, что ранее в помещении был начат ремонт, однако состояние помещения не соответствовало требованиям. Поэтому было принято решение провести капитальный ремонт. Также планируется отремонтировать фасад и крыльцо.

Ремонтные работы будут завершены весной следующего года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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