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Власти отобрали 10 российских сервисов для предустановки на Smart TV
Фото: pexels.com / JESHOOTS.com

Власти отобрали 10 российских сервисов для предустановки на Smart TV

Ростислав Зубков

Технологии

Список из десяти приложений, которые предустановят на телевизоры с технологией Smart TV, утвердили для российских телеканалов и онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает Минцифры России.

По данным ведомства, соответствующее решение принял президиум правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

— В число сервисов, рекомендуемых для предварительной установки на Smart TV вошли Wink, ivi, «Первый», «Кинопоиск», Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим», НТВ и Start, — сказали РИА Новости в министерстве.

При подборе сервисов внимание уделялось их популярности, участии государства в структуре собственности владельца приложения, наличии контента собственного производства или созданного на заказ.

Всего в Минцифры пришло 28 соответствующих заявок, но всем необходимым требованиям соответствовала только половина. В дальнейшем ее рассмотрели и приняли решение.

С 1 января 2021 года в России запрещается продавать смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, Smart TV без предустановки предписанного властями российского программного обеспечения.

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