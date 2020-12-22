Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Риэлтор назвала способ получить скидку при покупке жилья
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Риэлтор назвала способ получить скидку при покупке жилья

Юлия Ямпольская

Общество

При покупке недвижимости необходимо понимать, что большая часть продавцов, выставляя квартиру на рынок, специально завышают стоимость и оставляют себе «запас для торга». Об этом рассказал управляющий директор риэлтерской компании «Метриум» Надежда Коркка.

По ее словам, размер скидки зависит от того, на какой стадии находится проект. Так, на ранних стадиях дисконт выше. Обычно застройщики предоставляют скидки покупателям, которые приобретают не только квартиру, но и место на парковке или кладовку.

Также специалист отметила, что клиент может рассчитывать на дисконт при покупке от трех лотов и более.

Покупая квартиру в новостройке, следует обращать внимание на репутацию застройщика. Не менее важную роль играет договор — его следует изучить особо внимательно, передает агентство «Прайм».

Совершая покупку недвижимости на вторичном рынке, необходимо проверить юридическую чистоту квартиры. Насторожить должны такие факты, как частая смена собственников, продажа по доверенности, несовершеннолетние собственники.

Читайте также: Нотариус назвала способ избежать обмана при сдаче жилья в аренду

квартиранедвижимостьпокупка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Все мнения
О проекте