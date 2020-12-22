Риэлтор назвала способ получить скидку при покупке жилья

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

При покупке недвижимости необходимо понимать, что большая часть продавцов, выставляя квартиру на рынок, специально завышают стоимость и оставляют себе «запас для торга». Об этом рассказал управляющий директор риэлтерской компании «Метриум» Надежда Коркка.

По ее словам, размер скидки зависит от того, на какой стадии находится проект. Так, на ранних стадиях дисконт выше. Обычно застройщики предоставляют скидки покупателям, которые приобретают не только квартиру, но и место на парковке или кладовку.

Также специалист отметила, что клиент может рассчитывать на дисконт при покупке от трех лотов и более.

Покупая квартиру в новостройке, следует обращать внимание на репутацию застройщика. Не менее важную роль играет договор — его следует изучить особо внимательно, передает агентство «Прайм».

Совершая покупку недвижимости на вторичном рынке, необходимо проверить юридическую чистоту квартиры. Насторожить должны такие факты, как частая смена собственников, продажа по доверенности, несовершеннолетние собственники.

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