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Названы риски поиска съемных квартир через социальные сети
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Названы риски поиска съемных квартир через социальные сети

Юлия Ямпольская

Общество

Поиск съемной квартиры с помощью социальных сетей сопряжен с некоторыми рисками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин.

По словам эксперта, в социальных сетях нет главной гарантии безопасности — системы модерации (проверки объявления с юридической точки зрения).

— Специализированные ресурсы же всегда могут предоставить дополнительную информацию и документы, в том числе выписку из ЕГРН, — уточнил Кромочкин.

Для того, чтобы выявить обман, необходимо самостоятельно проверить фотографии жилья при помощи поиска по изображениям. По мнению специалиста, даже если фотография квартиры не нашлась на других сайтах, это еще является гарантией безопасности.

Эксперт рекомендовал проверять документы о собственности при просмотре квартиры на месте. Главное — не переводить никакие деньги за просмотр жилья, а также не вносить залог.

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