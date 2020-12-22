На Украине призвали устроить России «новый Перл-Харбор»

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Киевским властям предложили «освободить» Крым и Донбасс военным путем. С этим призывом выступил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда.

По его мнению, «нормандский формат» переговоров не привел ни к каким результатам, поскольку Германия и Франция занимали в дискуссиях неоднозначную позицию. В этой связи следует подключить к беседе США и Великобританию.

Помимо этого, продолжает политолог, Украина, на его взгляд, должна перейти от обороны к наступлению.

— Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров, — сказал Свереда в эфире телеканала «Прямой».

В частности, эксперт предлагает взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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