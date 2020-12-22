Средний чек на красную икру в России вырос на 24 процента

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В декабре 2020 года в России упали продажи натуральной и синтетической красной икры, и вместе с тем вырос чек на эту продукцию. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

По его данным, с 1-го по 20 декабря средний чек покупки красной икры, в том числе ее заменителей и имитации, составил 221 рубль. Это на 24 процента больше, чем за тот же период времени в 2019 году.

— Число покупок снизилось на один процент, — добавляют эксперты, передает ТАСС.

По мнению специалистов, это связано с тем, что россияне стали реже ходить в магазины в условиях пандемии коронавируса. Однако, оказавшись на торговой точке, граждане основательнее закупаются, оставляя в итоге больше денег, чем раньше.

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