Жителей 47 домов переселят на западе Москвы по программе реновации

Фото: Московский фонд реновации жилой застройки

На западе столицы жители 47 домов переселяются в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин во вторник, 22 декабря.

По его словам, с момента запуска программы реновации было обеспечено переселение жителей 47 домов в 11 новостроек в районах Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское.

— Новоселье уже отпраздновали более 1,7 тысячи семей, — сказал Левкин.

Он отметил, что в ЗАО столицы в программу включены 559 домов. В них проживают свыше 37 тысяч семей. В округе на сегодняшний день проектируются 24 объекта, уже было введено в эксплуатацию 13 домов. Кроме того, планируется построить около 50 социальных объектов, добавил глава департамента.

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